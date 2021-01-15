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Cenazelerinin arkasından ’pişi’ yapınca evi yaktılar
Konya’da ölen yakınlarının arkasından pişi yaparak dağıtmak isteyen ev sahipleri çatı katını yaktı.
Asayiş 15.01.2021, 15:48
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Konya’da ölen yakınlarının arkasından pişi yaparak dağıtmak isteyen ev sahipleri çatı katını yaktı.Yangın, 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Akkuyucak Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce vefat eden Mehmet G.’nin yakınları çatı katında hamur işi olan ’pişi’ yapmak için ateş yaktı. Pişiyi yaptıktan sonra yaktıkları ateşin tam olarak söndürülememesi nedeniyle kıvılcımlar tahta direklere oradan da çatıya sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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