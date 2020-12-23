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Cenazeler paylaşılamıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aracıyla geçirdiği kazada ölen ölen Uzman çavuş Serhat Önal, eşi ve çocuğunun cenazesi aileler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle defnedilemiyor.

Asayiş 23.12.2020, 17:47
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Cenazeler paylaşılamıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aracıyla geçirdiği kazada ölen ölen Uzman çavuş Serhat Önal, eşi ve çocuğunun cenazesi aileler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle defnedilemiyor.

Memleketi Gaziantep’ten görev yeri Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine kendi aracıyla seyir halinde bulunan Uzman Çavuş Serhat Önal, eşi İlayda Önal ve çocuğu Adil Efe Önal’ın cenazesi Habur Irmağına uçan araçtan çıkarılmıştı. Şırnak’ta otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler için Beytüşşebap’ta tören düzenlendi. Tüm işlemleri biten cenazeler, Gaziantep’e gönderilmek üzere ilçeden çıkarıldı. Gaziantep’e gelen cenazeler, ailelerin defin yeri konusundaki anlaşmazlığın üzerine ise bekletildi.

İki aile de farklı mezarda defin edilmesini istiyor

Uzman Çavuş Serhat Önal’ın İslahiye ilçesinde oturan annesi ve diğer yakınları, aile bütünlüğünün bozulmaması amacıyla 3 cenazenin de ilçede defin edilmesini isterken İlay’da Önal’ın kendi ailesi ise kızının ve torunlarının Gaziantep’in şehir merkezindeki mezarlıkta defin edilmesini istedi. Her iki tarafın da ısrarlı tutumu üzerine cenazelerin defin yeri kararlaştırılamazken araya askeri yetkililer, savcılıklar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İçişleri Süleyman Soylu devreye girdi. Henüz anlaşma sağlanamamasına rağmen cenaze Şırnak’tan Gaziantep’e götürülmek üzere yola çıkartılırken, Bakan Soylu, Fatma Şahin, savcılık ve askeri yetkililer ise her iki aile ile görüşmelerini sürdürerekiki ailenin üzülmesini engelleyecek bir çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Halen çözüm bulunamadı

Uzman Çavuş Serhat Önal’ın akrabalarından E.Ö., "Olay karşısında çok üzgünüz. Aile birliği bozulmasın istiyoruz. Cenazelerin üçünü de aynı yere, kendi mezarlığımıza defnetmek istemiyoruz. Tabi karşı taraf da haklı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. İki taraf da Gaziantepli. Burada olmasını, annesinin evi burada. Babasının mezarı burada. Uzman uzçavuşumuzun tüm akrabaları, cenazeleri hepsi bu mezarda.Burada defin olursa daha iyi olur" dedi.

Ailelerin umudu devlet erkanı

Halen daha aileler arasında anlaşma sağlanamazken her iki taraf da devlet erkanından kendi istedikleri yere definin yapılması için haber bekliyor. Cenazelerin ne zaman ve hangi mezarlığa defin edileceği konusu E.Ö., devlet erkanından sevinçli bir haber beklediklerini anlatarak, "Cenazeleri askeri askeri yetkililer getirecek. Bizim arzumuz isteğimiz belli ama kesin kararı askeri yetkililere, devlet erkanına bıraktık. Şuanda komutanlar bu konuyla ilgileniyor. Orta yolu bulmak için çabalıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bey de bu konuyla ilgileniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu konuyla ilgileniyor. İnşallah, istediğimiz şekilde olur" diye konuştu.

Cenazelerin defin yerine valilik karar verecek

Yetkililer ise cenazelerin daha fazla bekletilemeyeceğini belirten yetkililer ise anlaşmanın sağlanarak, bir an önce cenazelerin defin edilmesi için iki tarafı da ikna etmeye çalışıyor. Aile bütünlüğünün bozulmaması konusunda da hassasiyet gösterildiğini belirten yetkililer, anlaşmaya varılmaması durumunda ise cenazelerin defin yeri ile ilgili kararı valiliğin vereceğini kaydetti.
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