Cenazeden dönenlerin aracı yayaya çarptı: 1 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, cenazeden dönemlerin bulunduğu otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya - Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den cenazeden dönen ve İzmir istikametine seyir halinde olan Sinan Y. idaresindeki 20 AGY 716 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Koç’a (35) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muharrem Koç’u gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muharrem Koç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muharrem Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.