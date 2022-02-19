Cenaze yakınlarını taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon’a ulaştırmak için yola çıkan yolcu otobüsünün Çankırı D100 karayolunda devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon’a ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır 27 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde Cumhuriyet savıcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D100 Karayolu trafiğe kapandı. Devrilen tırın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.