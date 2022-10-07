Cemile Şenel cinayeti davasında sanığa müebbet ile 18 yıla kadar hapis talebi

Sultangazi’de bir evde çıkan tartışmada vurularak öldürülen Cemile Şenel cinayeti davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın müebbet ile 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sultangazi’de bir evde çıkan tartışma sonucu vurularak öldürülen Cemile Şenel cinayetine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada, tutuklu sanık Nusret Tekin ile bazı sanıklar, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya müşteki sanık Servet Sürücü ve Cemile Şenel’in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katılırken, müşteki Şafak Muammer Şenel ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mütalaada Cemile Şenel’in yanlışlıkla vurulduğu belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Nusret’in tabancayı müşteki sanık olan Servet’e yönelttiğini, bunun üzerine araya diğer sanıkların girdiğini, o sırada Servet’in ‘Misafire silah mı doğrultuyorsun? Eğer o silahı doğrultuyorsan çekip vuracaksın, hiç göstermeyeceksin, delikanlılık böyle olmaz’ şeklinde sözler söylediğini, daha sonra ise sanığın hedef gözeterek Servet’e ateş ettiğini ancak diğerlerinin araya girmesiyle tabancanın yönünü değiştirdiğini ve orada bulunan Cemile Şenel’in vurularak hayatını kaybettiğini belirtti. Mütalaada, Nusret’in Servet’e yönelik öldürme eyleminde bulunduğu sırada çok yakınında bulunan kişilerin zarar görebileceğini ön görmesine rağmen bu eylemine devam ettiği, diğer sanıkların araya girmesi sonucu yanında bulunan 17 yaşındaki Cemile Şenel’in ölümüne sebep olduğu aktarıldı.

Müebbet ile 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Mütalaada, sanık Nusret Tekin’in Servet Sürücü’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, Cemile Şenel’e yönelik ‘çocuğu kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet ve 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada ayrıca 3 sanığın 1 yıl ile 8 yıl arasında hapisle cezalandırılması, sanıklar Aysun Çelebi ile Tuğba Can’ın ise delil yetersizliğinden beraatı talep edildi.

"Bu olay böyle olmazdı’’

Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasının ardından savunma yapan sanık Tekin, "Servet, Aysun ve Tuğba, Cemile’nin ölümüne sebep olan kişilerdir. Ben ve Ramazan vesile olduk. Ramazan o müdahaleyi yapmasaydı, bu olay böyle olmazdı’’ şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarına açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine ve sanık Tekin’in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nusret Tekin’in ‘tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aysun Çelebi’nin ‘tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca şüpheli Doğan Şençalar’ın ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, şüpheli Ramazan Ronahi Çakın ile müşteki şüpheli Servet Sürücü’nün ise ‘suçu bildirmeme’, ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.