Cemile Şenel cinayeti davasında 1 sanığa müebbet ile 7 yıl 9 ay hapis cezası

Sultangazi’de bir evde çıkan tartışmada vurularak öldürülen Cemile Şenel cinayeti davasında mahkeme, 1 sanığı müebbet ile 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sultangazi’de bir evde çıkan tartışma sonucu vurularak öldürülen Cemile Şenel cinayetine ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuklu sanık Nusret Tekin ile 5 tutuksuz sanık hazır bulundu. Mahkemeye müşteki Oya Şenel ile tarafların avukatları da katıldı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Oya Şenel, sanıkların 17 yaşındaki genç bir kızı hayattan kopardıklarını söyleyerek sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi. Tutuklu sanık Nusret Tekin ise savunmasında tahliyesini isterken, diğer sanıklar da olayla bir ilgilerinin olmadığını söyleyerek mahkemeden beraatlarını talep etti.

Müebbet ile 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nusret Tekin’i ’çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Tekin’in suçu muhtemel kastla işlediğini de dikkate alarak bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme ayrıca, Nusret Tekin’i Servet Sürücü’ye karşı ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezasında indirim uygulayarak 6 yıl 9 ay hapis, ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Toplamda müebbet ile 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Öte yandan mahkeme, tutuksuz sanık Ramazan Ronahi Çakın’a ’suçluyu kayırma’ ve ’suçu bildirmeme’ suçundan toplamda 5 ay 25 gün hapis cezası verdi. Heyet, Servet Sürücü’yü ise ’suçu bildirmeme’ suçundan 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

2 sanığa suç duyurusunda bulunulacak

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklara yöneltilen diğer suçlardan ise beraatlarına hükmederken, sanıklar Aysun Çelebi ve Tuğba Can hakkında ise ’suçu bildirmeme’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nusret Tekin’in ‘tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aysun Çelebi’nin ‘tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca şüpheli Doğan Şençalar’ın ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, şüpheli Ramazan Ronahi Çakın ile müşteki şüpheli Servet Sürücü’nün ise ‘suçu bildirmeme’, ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.