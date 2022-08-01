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Cemevleri saldırısı olayındaki gözaltı sayısı 2’ye yükseldi

Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi.

Asayiş 01.08.2022, 16:16
Cemevleri saldırısı olayındaki gözaltı sayısı 2’ye yükseldi

Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı 2’ye yükseldi.

Başkentte iki gün önce A.O.K. isimli şahıs, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yakın aralıklarla saldırı yapmış ve kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının 2’ye yükseldiği öğrenildi.

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