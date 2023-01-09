Cemevi saldırganları hakkında 12 yıl 10 ay ceza istendi

Başkentte 4 ayrı Cemevine yapılan saldırı ile ilgili soruşturma tamamlanarak, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 3 şüphelinin de 12’şer yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Başkentte 2 Cemevi ve Türkmen Alevi dernek ve vakıflarına düzenlenen saldırıya ilişkin Baver G., Çağdaş Can B. ve Ahmet Ozan K. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’, ‘ibadethane ve mezarlıklara zarar verme’, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarından dava açıldı. İddianamede, raporda belirtilen hususlara ilişkin takdirin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirterek saldırgan Karaca’nın, ‘Halkı kin ve Düşmanlığa tahrik etme’, ‘İnanç, düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme’, ‘İbadethanelere zarar verme’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, diğer 2 şüphelinin de saldırgan Karaca ile birlikte fikir birliği içinde hareket ettiklerini belirterek, aynı suçlardan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti. Ayrıca iddianamede, şüpheli Karaca’nın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde 3 hafta gözlem altına alındığını, yapılan gözlemin ardından hastane tarafından düzenlenen raporda şüphelinin ‘işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasında, bu fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olduğu, cezai ehliyetini bulunmadığı’ yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına kısa süreli aralıklarla saldırı yapılmıştı. Saldırıdan sonra harekete geçen Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlatmış, yapılan çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlenmişti. Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanarak gözaltına alınmıştı.