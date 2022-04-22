Cemal Kaşıkçı davasının durdurularak Suudi Arabistan’a devredilmesi itirazına ret

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devredilmesine itiraz eden Hatice Cengiz’in üst mahkemeye yaptığı itiraz oy çokluğuyla reddedildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada 7 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, yargılamanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetmişti. Müşteki Hatice Cengiz’in avukatı aracılığıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunulmuş, verilen kararının kaldırılması talep edilmişti.

Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı tarafından verilmiş olan kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin uygun görülmesi kararının merkezi makamın takdir yetkisi kapsamında verilmiş bir karar olduğunu ve bu kararı denetleme yetkisinin bulunmadığını aktardı.

Kararda, itiraz incelemesi kapsamının sadece kovuşturmanın yabancı devlete devredilmesi koşullarının somut olayda bulunup bulunmadığıyla sınırlı olduğunu belirtildi.

Kararda ayrıca, suçun ‘kasten öldürme’ olduğu ve sanıkların yabancı devletin vatandaşı olmaları nedeniyle Türkiye’de hazır bulundurulamadıkları gibi adlî yardımlaşma yoluyla da savunmaları alınamadığı için madde metninde aranan koşulların gerçekleştiği de kaydedildi.

Kararda, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4 Nisan 2022 tarihli kararının usul ve yasaya uygun olduğu aktarıldı. Müşteki Hatice Cengiz avukatının itirazının reddine karar verildiği belirtilirken, mahkeme başkanının ise karara şerh koyarak itirazın kabul edilmesi yönünde oy kullandığı kaydedildi.