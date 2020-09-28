Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 2. iddianame hazırlandı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin olayda 2. iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 41 sayfalık iddianamede, 6 şüpheli yer aldı.

İddianamede muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer 4 şüpheli Ahmed Abdulaziz M., Halit Yahya M., Mohammed İbrahim A. ve Obaid Ghazi A. hakkında ise 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan 6 şüphelinin de firari olduğu öğrenilirken, cinayete ilişkin davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebi açıldı.