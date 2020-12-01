banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Rusların aşısı işe yaramadı
Rusların aşısı işe yaramadı
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'

Çelişkili ifade sonları oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin sorgusunda çelişkili ifade veren ve 6 ayrı evde hırsızlık yaptıkları öğrenilen iki hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 01.12.2020, 10:32
5
Çelişkili ifade sonları oldu
banner422

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin sorgusunda çelişkili ifade veren ve 6 ayrı evde hırsızlık yaptıkları öğrenilen iki hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayları kapsamında sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya çuval içerisinde çok sayıda bakır, çelik eski tencere ile kazan getirdiği görülen S.Y. ve B.D. isimli iki erkek şahıstan şüphelenerek inceleme başlattı. Çelişkili ifadeler veren şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sırasında şahısların Akyazı Taşyatak Mahallesi’nde bulunan 6 ayrı evde hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri öğrenilirken ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ise şahıslar adliyeye sevk edilecek.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu