Çelikhan’ın köylerinden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi

Depremde büyük hasar gören Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, karayolunda meydana gelen hasar nedeniyle ulaşılamayan 8 köyden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Adıyaman’da bir çok yapı yıkıldı. Yapıların yanı sıra karayollarında da hasar oluştu. Çelikhan-Adıyaman karayolunun yanında ilçeye bağlı bazı köy yollarında hasar oluştu. Hasar oluşan köydeki yaralıları ve barınma sorunu olan kişiler 2. Ordu Komutanlığına ait helikopterlerle tahliye edildi.

Çelikhan’a bağlı Mutlu, Şerefhan, Yeşilyayla, Askerhan, Karagöl, Kurucak, Yeşiltepe ve Recep köylerinden helikopterlerle tahliye edildi. Yaralılar Malatya’ya, vatandaşlar ise Çelikhan’a tahliye edildi.