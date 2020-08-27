Çelik kasa hırsızları polisin takibi sonucu yakalandı
ERZURUM’DA ÇELİK KASAYI SPİRALLE KESEREK 25 BİN TL HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ POLİSİN BAŞARILI ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI. POLİS, 32 İŞYERİNDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERALARINDAN 480 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İZLEYEREK ZANLILARA ULAŞTI.
Erzurum’da çelik kasayı spiralle keserek 25 bin TL hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Polis, 32 iş yerinde bulunan güvenlik kameralarından 480 saatlik görüntüyü izleyerek zanlılara ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin duvarının balyoz ile kırılarak içeride bulunan çelik kasanın spiralle kesilmek suretiyle 25 bin TL paranın çalınması olayı ile ilgili, şüphelilerin kaçış istikameti boyunca 32 farklı iş yerinin 480 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlenerek hırsızlık olayının failleri O.A (20) ve B.K (21) isimli şahıslar tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşan 4 özel ekip, şüphelilerin çalmış oldukları paranın bir kısmı ile satın aldıkları 1994 model beyaz renkli Tofaş marka otomobil ve 2 adet akıllı cep telefonuyla birlikte yakalandı.
Şüpheli O.A. (20) ve B.K. (21) sevk edildikleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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