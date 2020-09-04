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Çelik kasa boş çıkınca hırsızlar şaşkına döndü

FATİH VE BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERİN GİRDİKLERİ BİR İŞ YERİNDE BULUNAN ÇELİK KASAYI AÇTIKTAN SONRA KASANIN BOŞ OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Asayiş 04.09.2020, 13:39
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Çelik kasa boş çıkınca hırsızlar şaşkına döndü

Fatih ve Bayrampaşa’da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin girdikleri bir iş yerinde bulunan çelik kasayı açtıktan sonra kasanın boş olduğunu gördüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 14 Temmuz günü Bayrampaşa’daki ve 20 Ağustos günü Fatih’teki iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 iş yerinde 2 çelik kasa patlattılar birinin içi boş çıktı

Şüphelilerin ilk olarak girdikleri Bayrampaşa’daki iş yerindeki çelik kasadan bin 750 dolar, 2 bin avro, 6 bin TL, şirkete ait çek koçanı, 140 bin TL değerinde senet ve ruhsatlı tabanca ile 5 kutu mermi çalarak vatandaşı zarara uğrattığı belirlendi. Aynı kişilerin 20 Ağustos tarihinde Fatih’teki bir iş yerine girdikleri, buradaki çelik kasayı açtıkları ancak kasanın içi boş olduğu için çalacak bir şey bulamadıkları öğrenildi.

Çalışmalar sonucu 2 kişi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen kişilerden ikisi gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden O.K.’nin (39) 17, F.A.’nın (26) ise 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Buradaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. O.K. ve F.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde görülen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

İçini açtıkları çelik kasa boş çıkınca şaşkına döndüler

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin girdikleri bir iş yerinde bulunan çelik kasayı uzun uğraşlar sonucu açtıkları, kasanın içinin boş olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşayarak oradan ayrıldıkları görüldü. Bir başka olaya ait görüntülerde ise, şüphelilerin girdikleri yerde hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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