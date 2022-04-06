Çekya’da Ukrayna’ya destek için trafiği kapatan aktivistlere polis müdahalesi

Çekya’nın başkenti Prag’da bir grup eylemci, Ukrayna’nın Bucha kentinde yaşananları protesto etmek ve hayatını kaybedenleri anmak için Hükümet Ofisi önündeki yolu yatarak trafiği kapatması nedeniyle polis müdahale etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Çekya’nın başkenti Prag’da “Ukrayna için 3 derece” girişiminin üyeleri, Ukrayna’nın Bucha kentinde yaşananları protesto etmek ve hayatını kaybedenleri anmak için Hükümet Ofisi önündeki yolu yatarak trafiği kapattı. Yola yatan dört aktivist yaklaşık 5 dakika boyunca trafiği engellerken, sonrasında polis müdahalesi ile yoldan kaldırıldılar. Uzun süre yolda beklemek zorunda kalan sürücüler ise aktivistlerin eylemlerine tepki gösterdi. Yolu trafiğe kapatan aktivistlerin dışında girişimin diğer üyeleri de pankartlarla eyleme destek verirken, Rusya’ya gaz için para akışının durdurulması gerektiğini ifade etti.

Girişimin Sözcüsü Veronika Holcnerova yaptığı açıklamada, "Rusya’dan gelen gaz aynı zamanda Ukrayna’daki savaşı ve insanların öldürülmesini de finanse ediyor. Rusya’dan gelen gazı azaltmalıyız. Ayrıca lütfen şiddeti desteklemeyin. İnsanları öldürmeyi desteklemek bir suçtur. Rus yanlısı trolleri uyarıyoruz” dedi.

Aktivistler dün yaptıkları eylemde darp edilmişti

Grubun üyeleri, dün Prag’da düzenledikleri Ukrayna’ya destek gösterinde yine trafiği engellemiş, polis olay yerine gelene kadar eylemciler, sürücüler tarafından darp edilmişti.

“Ukrayna için 3 derece” girişimi ısınmada kullanılan doğalgazın sağladığı ısının 3 derece düşürülmesi halinde Rusya’dan alınan doğalgazın yüzde 30 oranında azalacağını ve dolayısıyla Rusya’ya daha az ödeme yapılarak Ukrayna’daki savaşın daha az finanse edileceğini savunuyor.