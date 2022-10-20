Çekya’da Türk tır şoförü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çekya’nın başkenti Prag yakınlarında bulunan gümrük alanında sıra bekleyen 65 yaşındaki Mehmet Ali Atak isimli Türk tır şoförü kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Aksaray’dan Prag’a prefabrik ev taşıyan 65 yaşındaki tır şöförü Mehmet Ali Ata, dün akşam saatlerinde Prag’ın yaklaşık 50 km kuzeyindeki Nova Ves kasabasında gümrük işlemleri için park halinde beklerken kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Araç takip sisteminden aracın uzun süredir hareket etmediğini fark eden Aksaray merkezli taşıma şirketi yetkilileri, şoföre telefon ile ulaşmaya çalıştı. Şirket yetkilileri şoförün aramalara cevap vermemesi nedeniyle Prag’daki müşterilerine ulaşarak tırı incelemelerini istediler. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şoförün cansız bedenine ulaşıldı. Tır şoförünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Prag’daki Bulovka hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Polis Sözcüsü Vlasta Suchankova “Aldığımız ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü kabininde Türk vatandaşı olan şoförün cansız bedenini buldular. Yapılan incelemelerde şoförün vücudunda herhangi bir darp izi ya da yaralanmaya rastlanmadı” dedi. Otopsi sonucunda şoförün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Sorumlusu Başkatip Ahmet Çelik, “Tır şoförümüz maalesef hayatını kaybetmiş durumda. Şahsın Fransa’da bulunan kardeşleri hastaneye geldiler. Hastanenin işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, şoförün memleketi olan Aksaray’a götürülecek. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cenaze nakil işlemleri için Konsolosluk şubesi olarak gerekli hazırlıkları yapıyoruz” şeklinde konuştu.