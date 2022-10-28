Çekya’da Rusya’ya yapılan yaptırımlar protesto edildi

Çekya’nın başkenti Prag’da on binlerce kişi, Avrupa Birliği’nin Rusya karşıtı yaptırımlarına destek vermesi nedeniyle hükümeti protesto etti. Hükümetin Rusya’dan direkt olarak gaz almasını ve Ukrayna’ya yapılan yardımların durdurulmasını talep etti.

Çekya’nın başkenti Prag’daki Vaclavske Namesti Meydanı’nda “Çekya Birinci Sırada” isimli oluşum tarafından düzenlenen protesto gösterisine on binlerce kişi katıldı. Organizatörler, hükümeti istifaya davet ederken , Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’ya karşı yapılan yaptırımlara son verilmesini ve Rusya ile direkt gaz alımı anlaşması yapılmasını ve Ukrayna’ya yapılan yardımların son bulması gerektiğini dile getirdi. Göstericiler ellerinde, “Ulusal yıkım hükümeti istemiyoruz", "Savaş bir öküzdür ve hükümet de öyle", "İstifa!", "Utanç" ve “Barış istiyoruz" pankartları taşırken, gösteri karşıtı olan onlarca kişi ise milli müze önünde Ukrayna ve AB’yi destekleyen pankartlar açtı.

Gösteride cumhurbaşkanı adayı Josef Skala ve Hynek Blasko, eski Başbakan Jiri Paroubek ve Bohemya ve Moravya Komünist Partisi (KSCM) Başkanı Katerina Konecna konuşma yaptı. Eski Başbakan Jiri Paroubek konuşmasının başında, koalisyon liderlerinin protestoculara yönelik açıklamalarını, Çek Televizyonunu ve planlanan yeni ordu sözleşmelerini eleştirdi. Jiri Paroubek yaptığı açıklamada, “Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların yaşam standardı düşüyor ve devlet fakirleşiyor. Korkarım ki büyük bir krizin başlangıcındayız. Doğalgazın olmayacağından hepimiz haklı olarak korkabiliriz. Korkarım ki Fiala hükümetinin ve Brüksel’in kumar enerji politikası nedeniyle yüzlerce Çek şirketi iflas edecek ve er ya da geç yüz binlerce insan işsiz kalacak" dedi.

“Herkesin gösterinin kimler tarafından organize edildiğini düşünmesi gerekiyor”

Bağımsızlık Günü nedeniyle Vitkov’da düzenlenen tören sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan Petr Fiala, kendisine gösteri ile ilgili sorulan soru üzerine “Herkesin gösteri yapma, fikrini bu şekilde ifade etme hakkı vardır. Bu görüşleri duyuyoruz ve hafife almıyoruz. Fakat herkesin gösterinin kimler tarafından organize edildiğini düşünmesi gerekiyor" dedi.