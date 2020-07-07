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Çekya’da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
ÇEKYA'DA İKİ TRENİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU EN AZ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 30'DAN FAZLA KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 07.07.2020, 18:31
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Çekya’da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.
Çekya’da Karlovy Vary şehri Pernink bölgesinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Çekya medyası, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30’dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazanın ardından olay yerine iki helikopter ve ambulans ekibi sevk edildi. Karlovy Vary itfaiyesi sözcüsü, meydana gelen kazaya 11 itfaiye ekibinin müdahale ettiğini belitti.
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