Çekya, 103 vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rus ordusuna karşı savaşmak isteyen 103 Çek vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına onay verdi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katılmak isteyen yaklaşık 400 Çek vatandaşının başvurusundan 103 tanesini onayladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkanı Milos Zeman, 103 vatandaşın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne katılma isteği ile ilgili yaptıkları başvuruları 585/2004 sayılı askerlik hizmeti ve güvence altına alınmasına ilişkin kanuna dayanarak kabul ederek kararı imzaladı. Karar, başbakanın imzası sonrasında yürürlüğe girecektir” dedi.

Ovcacek ayrıca, Savunma Bakanlığı’nda değerlendirilmek için bekleyen yüzlerce başvurunun bulunduğunu bildirdi.

Başbakan Fiala, başvuruları imzalayacak

Başbakanlık Sözcüsü Vaclav Smolka yaptığı açıklamada, "Başbakan Petr Fiala, başvuruların ilgili üç bakanlığın tümü tarafından olumlu değerlendirildiği durumlarda, Başkanı Zeman’ın da imzalaması halinde, kendisinin de Çek vatandaşlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine girmesine izin verecektir” dedi.

Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf tutuluyor

Devlet Başkan Zeman ve Başbakan Fiala, geçtiğimiz mart ayında bir araya gelmiş ve Çek vatandaşlarının kendi kararlarıyla gönüllü olarak Ukrayna için Rus ordusuna karşı savaşmalarına izin verilip verilemeyeceğini tartışmıştı. Görüşme sonrası, Çek vatandaşlarını Rus ordusuna karşı savaşmaları için bir istisna uygulanacağı ve hapis cezası almayacakları garanti edilmişti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Fiala, "Anayasaya göre bir Çek vatandaşının başka bir ülkenin ordusunda görev alması halinde 5 yıl hapis cezası bulunmaktadır. Başkan ile yaptığım görüşmede bu cezanın Ukrayna-Rusya Savaşı için istisnai bir şekilde uygulanmamasını tavsiye ettim. Başkan Zeman da bunu kabul etti. Garanti edebilirim ki, hiçbir Çek Ukrayna’da Ruslar ile savaşması nedeniyle ceza almayacak" demişti.