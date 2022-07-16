Çekmeköy’de virajı dönen otomobil dükkan önündeki kadını altına aldı: 1 ölü

Çekmeköy’de virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 73 yaşındaki sürücü, dükkanın önünde bulunan iki kadına çarptı. Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti, diğer kadın ise kazayı sıyrıklarla atlattı. Kadınlara çarpan otomobil, altında market bulunan duvar üzerinde askıda kaldı. Otomobilin kadınlara çarptığı ve kadının otomobil altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy’de Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 73 yaşındaki Hüseyin Özcan Başeğmezler, 34 HB 2077 plakalı Audi markalı otomobili ile yolda virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol üzerindeki bir dükkanın önünde bulunan Nevrişan Bilen ile yanındaki kayınvalidesine çarptı. Otomobilin altında kalan 41 yaşındaki Nevrişan Bilen olay yerinde hayatını kaybetti. Nevrişan Bilen’in kayınvalidesi ise kazayı sıyrıklarla atlattı. Kadınlara çarpan otomobil, binanın bitişiğinde olan ve altında market bulunan duvarda askıda kaldı. Otomobilin askıda kaldığı duvardan şans eseri aşağı düşmemesi daha fazla yaralanma ve can kaybı yaşanmasını önledi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezine götürüldü.

Kaza hakkında bilgi veren Necmettin İşler, "Ben dükkanda oturuyordum bir ses geldi ben de sese çıktım. Araba yukarı çıkmıştı. Bir kadın yatıyordu. Polisler geldiler inceleme yapıyorlar. Sağa dönerken tam dönmüş. Adam ihtiyar" dedi.

Kaza anı kamerada

Otomobilin dükkan önündeki kadınlara çarptığı ve kadını altına alarak sürüklediği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil dükkan önündeki kadınlara çarpıyor ve bir kadını altına alarak eziyor. Ardından otomobil duvarda asılı kalıyor.