banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

Çekmeköy’de sitede korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı

Çekmeköy’de bir site içerisinde bulunan apartman dairesinde yangın çıktı. 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 17.05.2021, 11:04
Çekmeköy’de sitede korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı

Çekmeköy’de bir site içerisinde bulunan apartman dairesinde yangın çıktı. 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Çekmeköy Çamlık Mahallesi Başak Sokak’taki bir site içerisinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple bir apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, daire içerisinde mahsur kalan 2 kişiyi de kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yoğun dumana maruz kalan 2 kişi ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Öte yandan uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydan geldi.
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu