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Çekmeköy’de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi

Şile Yolu Çekmeköy mevkinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu tır sürücüsü, yolun sağına çekilen kamyona arkadan çarptı. Kazayı fark eden farklı bir kamyon şoförü, araçlara çarpmamak için ani fren yapınca bariyerlere daldı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza yeri dron ile havadan görüntülendi.

Asayiş 23.02.2022, 17:01
Çekmeköy’de sisli hava kazaya neden oldu, tır ile kamyon birbirine girdi

Şile Yolu Çekmeköy mevkinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu tır sürücüsü, yolun sağına çekilen kamyona arkadan çarptı. Kazayı fark eden farklı bir kamyon şoförü, araçlara çarpmamak için ani fren yapınca bariyerlere daldı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza yeri dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, Şile Yolu Çekmeköy mevkinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 VP 3880 Iveco marka A101 marketine ait mal taşıyan kamyon arıza yaptı. Sürücü Faruk Kurtarıcı, arızalanan kamyonu sağ şeride çektiği sırada arkadan gelen 34 EE 4415 plakalı tır sürücüsü Nejat Almaz, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu A101 kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır orta bariyerlere doğru sürüklendi. Seyir halinde olan farklı bir kamyon sürücüsü kazayı fark edip ani fren yapması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada Faruk Kurtarıcı ve Nejat Almaz yaralanırken, arkadan gelen diğer kamyon sürücü yara almadan kurtuldu. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birini durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu trafiğin kapandığı yol, çekicilerin araçları kaldırmasıyla tekrar normale döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

Kazaya yolda tanık olan Deniz Çakan,“ Havva malum çok yoğun sisli. Biz alemdağ’dan Şile’ye doğru ilerlerken, kaza da o anda oldu. Yol kenarında bekleyen araç arızalı olduğu için yoldan gelen tır da ona çarptı. Daha sonrası biz bu arkadaşları çıkardık ambulansa çağırdık. Toplamda 2 yaralı vardı. Yaralılardan birinin durumu hafifti, diğerinin durumu ağırdı.” dedi.

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