banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada

Çekmeköy’de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu

Çekmeköy’de ATV aracıyla restoran önündeki çiçeklere çarpan sürücü ile restoran çalışanları arasında kavga çıktı. İddiaya göre restoran sahibi silahına davranarak tartıştığı kişiye doğru 7 el ateş etti. Kurşunlardan biri, o sırada Kızılay çadırında kan vermek için sıra beklediği öğrenilen polisin göğsüne isabet etti. Polis memuru ve ATV sürücüsünün yaralandığı olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.

Asayiş 25.09.2021, 09:46
Çekmeköy’de silahlı kavgada biri polis iki kişi vuruldu

Çekmeköy’de ATV aracıyla restoran önündeki çiçeklere çarpan sürücü ile restoran çalışanları arasında kavga çıktı. İddiaya göre restoran sahibi silahına davranarak tartıştığı kişiye doğru 7 el ateş etti. Kurşunlardan biri, o sırada Kızılay çadırında kan vermek için sıra beklediği öğrenilen polisin göğsüne isabet etti. Polis memuru ve ATV sürücüsünün yaralandığı olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.

Olay, geçtiğimiz gün saat 14.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi Sultan Murat Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişinin kullandığı ATV aracı kontrolden çıkarak, restoran önündeki çiçeklere çarptı. Bu nedenle restoran çalışanları ile ATV sürücüsü arasında tartışma çıktı. Başkalarının da katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre restoran sahibi silahla 7 el ateş etti. ATV sürücüsü silahtan çıkan kurşunlardan birinin vücuduna isabet etmesiyle yaralandı. O sırada Kızılay çadırında kan vermek için sıra bekleyen bir polis memurunun da göğsüne kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralıyı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı polis memurun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü fakat hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0