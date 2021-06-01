Çekmeköy’de otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

Çekmeköy’de sokakta oyun oynayan bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk hastaneye kaldırıldı. Otomobilin küçük kıza çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, sokakta oyun oynayan bir kız çocuğu park halinde bulunan hafif ticari aracın yan tarafından yola çıktı. O esnada park halindeki araç nedeniyle görüş mesafesi kapalı olan sürücü, çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olayı gören bir vatandaş yerde yatan kızın yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.