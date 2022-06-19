Çekmeköy’de otoban kenarında Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Çekmeköy’de otoban kenarında Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 17 Haziran 2022 tarihinde Çekmeköy Merkez Mahallesinde M.Ç. isimli şahsın, ikamet adresinde uyuşturucu imalatında ve ticaretinde bulunduğu, bir otoban kenarında Hint Keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın belirlenen adresine aynı gün operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.Ç. isimli şüpheli şahıs ile birlikte, ikamet adresi içerisinde bulunan Ö.K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusunda otoban kenarına ektiği Hint Kenevirlerinin yerini tespit eden ekipler, otoban kenarındaki 22 adet Hint Kenevirini sökerek muhafaza altına aldı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 1 Adet Hint Keneviri, 2 Adet Excaty Hap, 0,83 gr. Esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan şüpheli şahıslar, 18 Haziran 2022 tarihinde adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.