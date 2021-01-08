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Çekmeköy’de kuyumcuda silahlı maskeli soygun
Çekmeköy’de silahlı, maskeli soygun gerçekleşti. Soygunda 45 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alan şahıs kayıplara karıştı.
Asayiş 08.01.2021, 16:27
Çekmeköy’de silahlı, maskeli soygun gerçekleşti. Soygunda 45 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alan şahıs kayıplara karıştı.Çekmeköy’de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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