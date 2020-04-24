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Çekmeköy’de korona virüse rağmen açık olan iki iş yerine operasyon

ÇEKMEKÖY’DE POLİS EKİPLERİ, KORONA VİRÜSE RAĞMEN AÇIK OLAN İŞ YERLERİNE BASKIN DÜZENLEDİ. İÇERİSİNDE KUMAR OYNANAN BİR KIRAATHANE İLE BAŞKA BİR İŞ YERİNDE BULUNAN TOPLAM 15 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Çekmeköy’de korona virüse rağmen açık olan iki iş yerine operasyon

ÇEKMEKÖY’DE POLİS EKİPLERİ, KORONA VİRÜSE RAĞMEN AÇIK OLAN İŞ YERLERİNE BASKIN DÜZENLEDİ. İÇERİSİNDE KUMAR OYNANAN BİR KIRAATHANE İLE BAŞKA BİR İŞ YERİNDE BULUNAN TOPLAM 15 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

24 Nisan 2020 Cuma 12:10
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Çekmeköy’de korona virüse rağmen açık olan iki iş yerine operasyon

Çekmeköy’de polis ekipleri, korona virüse rağmen açık olan iş yerlerine baskın düzenledi. İçerisinde kumar oynanan bir kıraathane ile başka bir iş yerinde bulunan toplam 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine 22 Nisan günü saat 00.30’da adrese operasyon düzenledi. İçerideki 9 şahsın kumar oynadığını ve masada 7 bin 750 TL olduğunu tespit eden polis, iş yeri sahibi Harun A. (39) ile 9 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 39 bin 375 TL idari para cezası işlemi uyguladı. Ayrıca, hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan işlem yapılan Harun A., adli makamlarca serbest bırakıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin de açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinen polis, saat 02.00’de adrese operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan kontrollerde 15 dizüstü bilgisayar bulunduğu, içeride kumar oynanmadığı ancak sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket edildiği görüldü. İş yeri sahibi İbrahim K. (39) ve içeride bulunan 4 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 15 bin 900 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri de, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

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