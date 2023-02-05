Çekmeköy’de klima motoru çalan hırsızlar yakalandı

Çekmeköy’de onlarca kilo ağırlığındaki klima motorunu çalan hırsızlar kameralara yakalandı. Zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’ün Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs bir binadan onlarca kilogram ağırlığındaki klima motorunu kucaklayarak çaldı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların eşkalinden kimlik bilgilerini tespit etti. Kimlikleri belirlenen A.D., H.K., A.A. isimli şahıslar ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Klimanın 200 TL karşılığında hurdacı V.Y.’ye satıldığı öğrenildi. Klima sahibine teslim edilirken, şüphelilerden A.D. serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.