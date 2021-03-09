Çekmeköy’de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi’nde öğle saatlerinden beri kayıp olan Hasan(4) ile Hüseyin Büyür (8)kardeşler evlerinin yakınındaki asansör için açılan ve içi su dolan çukurda ölü bulundu.

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını bulduğunda ise ailenin yaşadığı evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.