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Çekmeköy’de kamyonet kasasındaki çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Çekmeköy’de açık kasa kamyonetin kasasında bir çocuğun ayakta seyahat ettiği görüldü. Çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Asayiş 29.09.2021, 10:01 29.09.2021, 10:20
Çekmeköy’de kamyonet kasasındaki çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Çekmeköy’de açık kasa kamyonetin kasasında bir çocuğun ayakta seyahat ettiği görüldü. Çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İstanbul Çekmeköy’de araçların hızla seyir halinde olduğu cadde üzerinde açık kasa kamyonetin kasasında bir çocuk ayakta seyahat etti. Kamyonet sürücüsü çocuğun canını hiçe sayarak yolculuk etmesine izin verirken, korku dolu anlara neden olan kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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