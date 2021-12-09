banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!

Çekmeköy’de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı

Çekmeköy’de hırsızlar pazar esnafının araçlarına dadandı. Panelvan minibüsün kapılarını zorlayan hırsızlar kapıları açamayınca panelvan minibüsün arka camını kırarak içerisine girdi. Camdan minibüsün içerisine sarkan hırsız, içerideki ürünlerin tekstil malzemeleri olduğunu anlayınca ürünleri çalmadan kaçtılar. Hırsızların aracın içerisine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 09.12.2021, 10:14
Çekmeköy’de hırsızlar 50 bin liralık malı çalmaktan vazgeçip kaçtı

Çekmeköy’de hırsızlar pazar esnafının araçlarına dadandı. Panelvan minibüsün kapılarını zorlayan hırsızlar kapıları açamayınca panelvan minibüsün arka camını kırarak içerisine girdi. Camdan minibüsün içerisine sarkan hırsız, içerideki ürünlerin tekstil malzemeleri olduğunu anlayınca ürünleri çalmadan kaçtılar. Hırsızların aracın içerisine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de Mehmet Akif Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen hırsızlar, pazarda tezgah açan Kemal Özmen’in panelvan minibüsünün kapılarını açmaya çalıştı. Kapıları açamayan hırsızlar aracın arka camını kırarak içerisine girdi. Aracın içerisine vücudunun yarısını sarkıtarak giren hırsız içeriden çıkardığı ürünlerin tekstil ürünleri olduğunu görünce ürünleri tekrar aracın içerisine atarak olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre aynı gün içerisinde Çekmeköy’de birkaç ticari aracın daha soyulduğu belirtildi.

Hırsızlık mağduru olan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

"Beğenmediği için tekrar camdan içeriye eşyayı atıp çıkıyor"

Aracına hırsız giren Kemal Özmen, “Sabah saatlerinde saat 05.00 gibi şahıslar geldiler. Aracın yanına araçlarını park ettiler. Park ettikten sonra araca yaklaşıyorlar yan kapıyı açmaya çalışıyorlar yan kapıyı açamayınca arka kapısına geliyorlar. Arka kapıyı da açamıyorlar bu sefer arkadaki camı kırıyorlar. Camı kırdıktan sonra içerideki kapının mandalını açmaya çalışıyor mandalı açamayınca camı komple kırıp aracın içerisine vücudunun yarısıyla girerek içerideki eşyayı alıp bakıyor. İşine gelmiyor herhalde, beğenmiyor. Beğenmediği için tekrar camdan içeriye eşyayı atıp çıkıyor,. Olduğu gibi bırakıyor.” dedi.

“Bu insanlara yazık, adamlar gelip insanların malına göz dikiyorlar”

Özmen, “O saatler içerisinde zaten Çekmeköy’de de farklı araçları aynı şekilde camını kırıp içerisindeki malları boşaltıyorlar. İşin enteresan tarafı malzemeye bakıyor içerisinde çamaşır olduğunu görünce onu bırakıyor ne aradıkları da belli değil. Belki de az bir zamanda daha fazla değerli mal alabilmek için almıyor. Ne kadar da çamaşır desek bile aracın içerisinde nereden baksanız 50 bin liraya kadar, 50 bin liranın üstünde mal var. Bu insanlara yazık adamlar gelip, insanların hazır mallarını alıyorlar insanların malına göz dikiyorlar. Bu doğru bir şey değil. Çekmeköy’de genelde böyle sıkıntılar var. Artı sokak lambaları yanmıyor, karanlık. Bununla ilgili biz zaten elektrik kurumuna da bilgi verdim. Lambaları gelip yaptılar ama iş işten geçmiş insanlar soyulduktan sonra insanların malına zarar geldikten sonra lambaları yapsak ne olur?“ dedi.

Hırsızların panelvan minibüsün camını kırarak araca giriş anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8