Çekmeköy’de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga kamerada
ÇEKMEKÖY’DE İKİ GRUP ARASINDA YAŞANAN SOPALI VE BIÇAKLI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. OLAYA İLİŞKİN 4 KİŞİ YAKALANIRKEN, OLAY ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.
Çekmeköy’de iki grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaya ilişkin 4 kişi yakalanırken, olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopalar ve bıçakların kullanıldığı kavgada Sinan Ç., Osman Ç., ve İlker Ç. isimli 3 kişi yaralandı.
4 şüpheli yakalandı
Konuya ilişkin çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralama olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen Engin S., Nihat S., Oktay S., ve Emrah S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, bıçak ve sopaların konuştuğu, ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun ellerinde sopalarla birbirlerine saldırdıkları, aldığı darbelerle yere yığılan iki kişiye diğer şahısların sopayla vurmaya devam ettikleri yer alıyor.
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0