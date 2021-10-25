Çekmeköy’de ‘asansör beyni’ hırsızlığı: 2 şüpheli yakalandı

Çekmeköy’de 9 farklı adreste gerçekleştirilen ‘asansör beyni’ hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin binanın önüne gelmesi ve sırt çantasıyla binadan ayrılması yer alıyor.

Çekmeköy Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim’deki asansör beyni hırsızlığına ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında, 4 kilometrelik alandaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık şüphelisi E.G. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde hırsızlık iddialarını kabul eden şüpheli, adresten çalmış olduğu asansör beynini S.K.’ye sattığını söyledi. Bunun üzerine asansör beyinlerini satın alan S.K. de yakalandı.

Ekipler, geçmiş dönemde 9 farklı adreste gerçekleşen asansör beyni hırsızlıklarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 17 Ağustos 2021 günü gerçekleşen asansör beyni hırsızlığı olayındaki görüntüleri inceledi. Bu hırsızlığı da E.G. isimli şahsın yapmış olduğu tespit edildi. Şüpheli E.G., görüntüler kendisine gösterildiğinde bu olayı da kendisinin gerçekleştirdiğini kabul etti. Şüphelilere yönelik aramalarda asansör beyni ele geçirildiği öğrenilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, şüphelinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli E.G.’nin bir binanın önüne gelmesi ardından sırt çantasıyla birlikte ayrılması yer alıyor.