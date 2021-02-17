Çekmeköy’de ahırın çatısı çöktü: Çok sayıda hayvan mahsur kaldı

İstanbul Çekmeköy ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı.

Şile Ömerli Barajı yolunda bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı. Hayvanları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.