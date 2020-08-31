Çekmeköy’de 2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
ÇEKMEKÖY ŞİLE OTOBANINDA İKİ HAFRİYAT KAMYONU ÇARPIŞTI. KAZADA HAFRİYAT KAMYONUNUN İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI. KAZA SONRASI OLAY YERİNE GELEN SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.
Çekmeköy Şile otobanında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, Çekmeköy Şile otobanında 09.30 sıralarında meydana geldi. Seyfullah Sönmez yönetimindeki 34 GFH 65 plakalı hafriyat kamyonu Uğur Kaygar yönetimindeki 31 AYB 65 plakla hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafriyat kamyonun içerisindeki sürücü Seyfullah Sönmez sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoban üzerinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Kaza sonrası yaralı sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan hafriyat kamyonlarında bir tanesi kullanılmaz hale gelirken trafik Ümraniye istikametinde durma noktasına geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen şoförün yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25