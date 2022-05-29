Çekmeköy Şile Otoyolunda kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Çekmeköy Şile Otoyolunda bir otomobil kontrolünü kaybederek yol ortasında bulunan bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Kazanın etkisiyle kaza yapan otomobil içerisinde bulunan bir kişi otomobil içerisinden fırlayarak otoyol ortasında bulunan bariyerlere saplandı. Kazada bir otomobil hurdaya dönerken 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çekmeköy Şile Otoyolunda saat 19.30 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Otoyolu Şile istikametinde seyir halinde olan 34 FGT 629 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoyol ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerken otomobil sürücüsü araç içerisinde camdan fırlayarak demir bariyerlere saplandı. Otoyolda karşı şeride geçen otomobile, Çekmeköy istikametine ilerleyen 34 LJ 4922 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bariyerlere sıkışan vatandaşı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle Şile Otoyolu Şile istikameti polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde bir süre trafiğe kapatıldı.