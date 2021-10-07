Çekmeköy ’de 25 kilogram bakır kabloların çalındığı anlar kamerada

Çekmeköy’de bir iş yerinde bulunan jeneratöre bağlı 25 kilogram bakır kablo, bir araçla gelen birkaç şahıs tarafından çalındı. Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi yakaladı. Kabloların çalındığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesinde bir iş yerinde bulunan jeneratöre bağlı 25 kilogram bakır kablo, bir otomobille gelen birkaç şahıs tarafından çalındı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ve yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerden birinin E.Ş. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs Ümraniye’de yakalanarak göz altına alındı. Yakalanan E.Ş isimli şahıs ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.