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Çekirge Operasyonu’nda Zonguldak’ta 70 şüpheliden 63’ü gözaltında

Zonguldak’ın da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Çekirge Operasyonu’nda Zonguldak’ta tespit edilen 70 şüpheliden 63’ü yakalandı.

Asayiş 12.10.2021, 14:41
Çekirge Operasyonu’nda Zonguldak’ta 70 şüpheliden 63’ü gözaltında

Zonguldak’ın da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Çekirge Operasyonu’nda Zonguldak’ta tespit edilen 70 şüpheliden 63’ü yakalandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Zonguldak’ın da yer aldığı 28 ilde eş zamanlı olarak nitelikli dolandırıcılık olaylarını konu alan ‘Çekirge Operasyonu’ yapıldı.

Örgüt yöneticisine suçun işlenmesi aşamasında yardım eden hastane ve eczane çalışanlarının da aralarında yer aldığı (16) şüpheli ile usulsüz şekilde rapor aldığı tespit edilen (53) şüpheli olmak üzere toplam (70) şüpheli şahıs hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltına alma kararı verildi.

Operasyon kapsamında 63 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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