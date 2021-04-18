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Çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi

Düzce sınırında jandarma tarafından yapılan uygulamada, durdurulan çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 18.04.2021, 09:27
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Çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi

Düzce sınırında jandarma tarafından yapılan uygulamada, durdurulan çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya-Düzce sınırında yol kontrolü gerçekleştirdi. Beylice mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan çekicinin üzerinde arızalı olarak bulunan araçta ve 3 şüphelinin üzerinde 90 gram bonzai, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet şırınga, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandı.
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