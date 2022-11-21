Çekici son anda yanmaktan kurtarıldı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde İran uyruklu sürücünün kullandığı tır çekicisi son anda yanmaktan kurtuldu.

Aşkale Erzurum istikametine seyir halindeki sürücüsü yabancı uyruklu tır çekicisinin lastiklerinden bir anda duman çıkmaya başladı. Yolda seyir halindeki diğer sürücülerin uyarılarına dikkat eden sürücü aracı Küçük Geçit köyü mevkisinde sağa çekerek, aracı dorseden ayırıp, yangına müdahale etmeye çalıştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri lastiklerde çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.