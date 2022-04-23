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Çekici ile araç çalanlar yakalandı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çekici yardımı ile araba çalan 3 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 23.04.2022, 18:16
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çekici yardımı ile araba çalan 3 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçenin Torlaklar köyünde bir kişinin evinin bahçesindeki minibüs, çekici marifetiyle çalındı. Araç sahibi evinin bahçesinde minibüsünü göremeyince jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerince, titiz çalışmalar sonucunda çekiciyle çalınan minibüs yolda yakalandı. Çekicide bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.