banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları çaldı

Bursa’da çekçek arabalı bir yoldaki mazgalları çalarken kameraya yakalandı. Hırsızın rahatlığı mahalle sakinlerine pes dedirtti.

Asayiş 07.06.2022, 09:54 07.06.2022, 10:14
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Gece geç saatlerde çekçek arabası ile hırsızlık yapmaya çıkan şüpheli şahıs, yerde bulunan mazgalları yerinden çıkararak çekçek arabasına koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin mazgalları çaldığı esnadaki rahatlığı görenlere pes dedirtti. Mahallelinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu