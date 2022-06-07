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Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları çaldı
Bursa’da çekçek arabalı bir yoldaki mazgalları çalarken kameraya yakalandı. Hırsızın rahatlığı mahalle sakinlerine pes dedirtti.
Asayiş 07.06.2022, 09:54 07.06.2022, 10:14
Edinilen bilgiye göre, olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Gece geç saatlerde çekçek arabası ile hırsızlık yapmaya çıkan şüpheli şahıs, yerde bulunan mazgalları yerinden çıkararak çekçek arabasına koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin mazgalları çaldığı esnadaki rahatlığı görenlere pes dedirtti. Mahallelinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili tahkikat başlattı.