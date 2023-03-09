Çekçek arabasıyla aydınlatma spotu hırsızlığı kamerada

Tekirdağ’ın Çerkezköy’de Öztrak Caddeleri Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesinde Caddesi’ndeki ağaçların altına konulan spotlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken vatandaşlar, “Çalınan milletin malı, çalınan devletin malı. Biri bu alçaklara dur desin” dedi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bulunan Atatürk Caddesi’ndeki her bir ağacın altına iki adet aydınlatma spotu yerleştirildi. Görsel şölen oluşturmak amacıyla konulan spotlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınırken, o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çekçek aracıyla ağacın altına gelen bir kişinin, sabah saat 07.00’de cebinden çıkarttığı kesici bir aletle spotları kesmesi kameralara anbean yansırken, pişkin hırsızın rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı. Yanında getirdiği çuval ile gizlice hırsızlık yapan şahıs, güvenlik kameralarından kaçamadı.

“Bir an önce yakalanıp adalete teslim edilsinler”

Cadde üzerinde esnaflık yapan bir vatandaş, “Maalesef birileri ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali hiç utanmadan sıkılmadan hırsızlık yapmaya devam ediyorlar. Söylenecek çok şey var. Biz anlam veremiyoruz. Bu hırsızların bir an önce yakalanarak, adalete teslim edilmesini istiyoruz” dedi.

“Birileri artık buna dur desin”

Günlerdir Atatürk Caddesi’nde spotların çalınmasına tepki gösteren bazı duyarlı vatandaşlar da “Bu spotlar yazın caddemizi aydınlatacaktı. Çalınan milletin malı, çalınan devletin malı. Biri bu alçaklara dur desin” dedi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili çok yönlü araştırma başlattı.