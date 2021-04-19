banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Camide TıkTok Rezaleti!
Camide TıkTok Rezaleti!
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Cedde ortasında iki vatandaşı silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir grupla kavga ettiği sırada, rastgele ateş açarak caddede yürüyen iki vatandaşı yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Asayiş 19.04.2021, 14:18
1
Cedde ortasında iki vatandaşı silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir grupla kavga ettiği sırada, rastgele ateş açarak caddede yürüyen iki vatandaşı yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında N.A.Ç. (16) tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen M.A.Y. (48) ve E.G. (48), şahsın silahından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı. gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan M.A.Y. ve çenesinden yaralanan E.G. , Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yoldan geçen iki vatandaşı yaralayan şahsın N.A.Ç.’nin olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
hafif yağmur