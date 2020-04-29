Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101224
ALTIN
383.126
DOLAR
6.9809
STERLİN
8.6563
EURO
7.5737

Cazaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca yakalandı

SAMSUN'DA CEZAEVİ FİRARİSİ OLARAK ARANAN GENÇ KIZ KAVGAYA KARIŞINCA POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Cazaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca yakalandı

SAMSUN'DA CEZAEVİ FİRARİSİ OLARAK ARANAN GENÇ KIZ KAVGAYA KARIŞINCA POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:31
1 Okunma
Cazaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi olarak aranan genç kız kavgaya karışınca polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı tutuklanarak Samsun’da kapalı cezaevine konulup Sivas’taki yarı açık kadın cezaevine kendisinin gitmesi için serbest bırakılan G.U.(22) adlı genç kız cezaevine teslim olmadı. Cezaevi firarisi olarak aranan G.U. dün akşam Atakum ilçesinde kavgaya karışınca olay yerine giden Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan G.U. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin’de kumar operasyonu: 8 kişiye 39 bin lira idari para cezası uygulandı
Mardin’de kumar operasyonu: 8 kişiye 39 bin lira idari para cezası uygulandı
Sulama kanalına düşen otomobilden vinçle kurtarıldı
Sulama kanalına düşen otomobilden vinçle kurtarıldı
MSB:"Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi.&qu
MSB:"Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi.&qu

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim