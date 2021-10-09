ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, çay fabrikasındaki patlama ile ilgili konuştu

Rize’nin Hemşin ilçesinde ÇAYKUR’a ait organik çay fabrikasında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kazan patlaması ile ilgili inceleme yapan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ilk belirlemelere göre patlamanın kazandaki su eksikliğinden meydana geldiğini açıkladı. Alim, “Muhtemelen su eksikliği ile alakalı. 3 kazan var yan yana ve 1’inde bu olay meydana geldi” dedi.

Olay ilçedeki ÇAYKUR’a ait Organik Çay Fabrikası’nın kazan kısmında saat 08.00 sularında meydana geldi. Fabrikanın kazan kısmında meydana gelen patlama sonucu Sinan Taşkın isimli işçi hayatını kaybetti, Ramazan Hacisalihoğlu isimli işçi ise yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği fabrikada incelemelerde bulunan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim yaptığı açıklamada “Sabah vardiya değişiminde olan bir olay. 2 arkadaş varmış orada. 1’ini kaybettik, diğerinin yanıkları var hastanede yatıyor maalesef. Arkadaşlar, tutanaklarını tutuyor, neden meydana geldiği ile alakalı çalışmalarını sürdürüyor, çalışmalarını yürütüyor. Muhtemelen su eksikliği ile alakalı. 3 kazan var yan yana ve 1’inde bu olay meydana geldi. Şimdilik diyebileceklerimiz bunlar” ifadelerini kullandı.