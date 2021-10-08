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Çayırlı’da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde gurbetçi aileye ait bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.

Asayiş 08.10.2021, 00:15
Çayırlı’da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde gurbetçi aileye ait bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Çayırlı ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yazları Çayırlı’da kış aylarında ise İstanbul’da ikamet eden Satikboğa ailesine ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İlçe halkının fark etmesi üzerine yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa sirayet eden yangın büyüdü.

Evin boş olması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

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