Çayevine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtılar

Erzurum’da 4 şahıs, bir çayevine pompalı silahla saldırı düzenleyerek olay yerinden kaçtı. Şahısların kaçma anı ve bir anne ile kızının dükkana sığınma anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yakutiye ilçesi Murat Paşa Mahallesi’nde bulunan bir çayevine 4 şahıs pompalı silahla ateş açtı. Saldırı sonrası çayevinin camları kırılırken, olayın ardından kaçan şahıslar ise güvenlik kameralarına yakalandı.

Görüntülerde bir anne ve kızının da korkarak dükkana sığındığı ve küçük kızın, "Anne elinde silah vardı. Ateş etti" dediği anlar yer aldı. Öte yandan saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çayevinde incelemeler yaptı. Polis ekipleri incelemeler sonucu kaçan şahısların peşine düştü.