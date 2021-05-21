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Çayeli’de yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi
Rize’de öğlen saatlerinde çıkan yangında bir ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Asayiş 21.05.2021, 22:35
Rize’de öğlen saatlerinde çıkan yangında bir ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana geldi. Süleyman Tüylüoğlu’na ait ahşap evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede bütün evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev kullanılamaz hale geldi.