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Çaydanlığa ayağı sıkışan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ayağı çaydanlığa sıkışan eşeği itfaiye ve veteriner ekipleri kurtardı.

Asayiş 19.10.2021, 16:11
Çaydanlığa ayağı sıkışan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ayağı çaydanlığa sıkışan eşeği itfaiye ve veteriner ekipleri kurtardı.

Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesinde bir eşek otlandığı sırada ayağı çaydanlığa sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar belediye itfaiye ve veteriner hekime ulaştı. Bölgeye giden ekipler, uzun uğraşların ardından eşeğin ayağını çaydanlıktan çıkardı. Tedavisi yapılan eşek yeniden doğaya salındı.

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